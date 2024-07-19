Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 24 июля снизится на 13,5%

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 24 июля составит 1 540,4 рубля против 1 780,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится на 13,5%.

Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $229,6 за тонну на пшеницу ($233,3 неделей ранее), $177,1 - на ячмень ($176,5), $188 - на кукурузу ($190,9).

Эти ставки будут действовать по 30 июля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.