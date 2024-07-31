Пошлина на экспорт пшеницы снизилась в 1,7 раза, на ячмень и кукурузу осталась нулевой

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 31 июля составляет 906,4 руб. против 1 540,4 руб. за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизилась в 1,7 раза.

Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $220,5 за тонну на пшеницу ($229,6 неделей ранее), $177,9 - на ячмень ($177,1), $187,4 - на кукурузу ($188).

Эти ставки будут действовать по 6 августа включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. руб. за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 руб. за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 руб. за тонну.