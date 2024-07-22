Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил оптимистичный настрой минувшей пятницы за счет закрытия коротких позиций игроками, хотя внешние фондовые площадки подают негативные сигналы и остается слабой нефть (Brent торгуется ниже $83 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,7%, лидируют бумаги "НОВАТЭКа".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3028,92 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1084,04 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 июля, составляет 88,0206 руб. (+14,52 копейки).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2%), "Газпром нефти" (+1,7%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "ТКС Холдинг" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "Северстали" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), расписки OZON (+0,6%), бумаги ВТБ (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,2% "префы"), "Норникеля" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2960-3035 пунктов.

"В течение недели ждем сдержанной динамики российского рынка в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу. Повышение ставки на 200 б.п. не должно сильно отразиться на акциях, более важна риторика регулятора в отношении дальнейших шагов. Если инвесторы поймут, что Банк России готов и дальше повышать ставку, можно увидеть волну продаж. Если же заявления ЦБ будут не такими жесткими, индекс МосБиржи может продолжить восстанавливаться. Кроме этого, появятся причины для роста, в первой половине августа эмитенты опубликуют финансовые результаты за первое полугодие", - полагает аналитик.

В целом, аналитик констатирует улучшение настроений на рынке в последнее время, о чем говорит динамика акций, которые недавно прошли через дивидендные отсечки. Обычно бумаги после отсечек продолжают снижаться, но сейчас ситуация иная - многие бумаги отыграли часть потерь. Например, в минувшую пятницу от дивидендов отчистились бумаги "Совкомфлота": при дивидендной доходности в 10% акции компании снизились всего на 1,3%. При этом значимых новостей, которые бы объяснялись такую динамику, не было. Сюда также можно отнести "префы" "Сургутнефтегаза" и "Транснефти", которые уже отыграли существенную часть потерь после дивидендных отсечек.

В понедельник "Северсталь" представит финансовую отчетность за II квартал, а совет директоров даст рекомендацию по дивидендам за этот период. На этом фоне может сохраниться интерес к акциям ММК и НЛМК, полагает Головинов.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, рынок акций РФ на прошлой неделе смог подрасти впервые с конца июня, индекс МосБиржи отыграл рубеж 3000 пунктов.

Лидерами роста стали акции "Газпрома", которые достигли максимума за последние 1,5 месяца после того, как ранее находились в числе аутсайдеров рынка. Также значительно прибавили бумаги "Селигдара", увеличившись почти на 10% за неделю благодаря восстановлению и обновлению максимума цен на золото после затяжного падения драгметалла.

"Можно предположить консолидацию рынка до заседания ЦБ РФ 26 июля, по результатам которого будет определена дальнейшая траектория движения индекса МосБиржи. В ближайшее время на рынок поступят дивиденды от Сбербанка, что может поддержать индекс МосБиржи в краткосрочной перспективе", - считает Кабаков.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,7-0,9%. За минувшую неделю Dow Jones прибавил 0,3%, S&P 500 потерял 2,3%, Nasdaq - 4,2%.

Инвесторы оценивали последствия глобального сбоя в компьютерах, корпоративные новости и заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Как сообщалось, серьезный технический сбой в системах Microsoft в пятницу затронул работу крупных аэропортов, банков, компаний, железнодорожных перевозчиков, а также СМИ в разных странах мира.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что недавние данные об инфляции в США были "очень хорошими", однако время для снижения ключевой процентной ставки еще не настало.

Ее коллега из ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что Федрезерву может вскоре потребоваться снизить стоимость заимствований, чтобы избежать существенного ухудшения ситуации на рынке труда, которая "явно вызывает опасения".

Дейли в этом году является голосующим членом в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), Гулсби получит право голоса в 2025 году.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,5%).

Президент страны Джо Байден накануне объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов. Неделей ранее на предвыборном митинге было совершено покушение на кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики не ожидали их изменения, по данным Trading Economics.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по 7-дневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", говорится в сообщении ЦБ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что именно ставка по 7-дневным операциям РЕПО в будущем может стать ключевой для НБК, который хотел бы ориентироваться на более краткосрочные ставки.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вверх после падения в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $82,94 за баррель (+0,4% и -2,9% в пятницу), августовская цена WTI - $80,45 за баррель (+0,4% и -3,3% в пятницу). Срок биржевого обращения августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник.

Трейдеры оценивают новости из США, а также ситуацию с лесными пожарами в Канаде, которая может привести к снижению добычи нефти в стране.

На прошлой неделе цена Brent снизилась на 2,8%, WTI - на 2,5%.

Опасения возникновения дефицита на рынке в краткосрочной перспективе остановили снижение цен на нефть в понедельник, говорится в обзоре аналитиков ANZ Research. Лесные пожары в Канаде ставят под угрозу добычу в объеме порядка 348 тыс. баррелей в сутки, заявили регуляторы канадской провинции Альберта.