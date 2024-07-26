РСХБ ждет роста потребления мороженого в России в 2024 году на 13% из-за жары

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В России потребление мороженого в 2024 году из-за жаркой погоды в этом году может приблизиться к 4 кг на человека в год (к 50 стаканчикам массой 80 г), что на 13% больше, чем в 2023 году. Такой прогноз сделали эксперты Россельхозбанка.

По их мнению, потребление мороженого в стране растет ускоренными темпами.

"В прошлом году мы прогнозировали, что в 2025 году россияне будут съедать - в пересчете на порции для удобства - 45 стаканчиков мороженого, или 3,6 кг на человека в год. По итогам 2023 года этот показатель достиг 44 стаканчиков, или 3,53 кг. То есть потребление растет ускоренными темпами, - заявил главный отраслевой аналитик банка Андрей Дальнов. - За это надо благодарить, в первую очередь, производителей за диверсификацию вкусов, внедрение новых разновидностей мороженого, широкий ценовой диапазон. Хотя, безусловно, погода имеет прямое влияние на спрос. Климатологи заявляли, что в 2024 году будет самое жаркое лето за историю метеонаблюдений. Зной коснулся и России. А это значит, что уже в этом году потребление мороженого может приблизиться к 4 кг на человека в год, то есть к 50 стаканчикам".

В 2023 году российские компании произвели 515 тысяч тонн мороженого, что на 11% больше, чем годом ранее. Потребление составило 517,3 тысячи тонн.

Согласно опросу, проведенному банком, россияне предпочитает пломбир (32,7% опрошенных), эскимо (21,4%), фруктовый лед (более 16%), мороженое в стаканчике (13,6%). Пятое место досталось шербету, который выбрал каждый десятый респондент, 5,8% опрошенных больше всего любят джелато (разновидность мороженого, приготовленного вручную, готовится из свежего молока, сливок и сахара с добавлением натуральных сезонных фруктов, ягод, овощей и пряных трав, а также шоколада, орехов, сыра и других ингредиентов).

Банк также сообщил, что по данным на 14 июля экспорт мороженого из России составил 7,6 тысячи тонн. Главные любители российского мороженого - Казахстан (30,2% в общих поставках), Монголия (14,3%), Узбекистан (11,9%), Белоруссия (11,2%) и Китай (8,7%). Всего поставки идут в 37 стран.