Рубль слегка подрастает при открытии торгов в единый день уплаты налогов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже утром в понедельник. Рубль укрепляется в единый день уплаты налогов и после пятничного заседания Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,836 руб. (-1,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,64 коп. выше уровня действующего официального курса.

Позитивное влияние на курс рубля продолжают оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам в июле (в понедельник в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД) и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.

Ключевая ставка ЦБ РФ

Банк России повышает ключевую ставку с 29 июля на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше его апрельского прогноза.

Текущий рост цен с поправкой на сезонность во втором квартале 2024 года составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во втором квартале возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция по оценке на 22 июля увеличилась до 9,0% с 8,6% в июне.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5-7,0%.

ЦБ считает, что для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее.

Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и в последующие годы. Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики. Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Юань сумел завершить пятничные торги умеренным ростом, завершив неделю на отметке 11,85 руб. Хотя торговая активность оставалась повышенной второй день подряд (объем торгов парой "юань-рубль" с поставкой "завтра" достиг 12,5 млрд юаней), со второй половины дня на рынке уже возобладали покупки валюты. Отмечу, что биржевые обороты июля, заметно более низкие, чем в предыдущие месяцы, отражают меньшую интенсивность реализации валюты экспортерами на Московской бирже перед текущими налоговыми выплатами. Отчасти это объясняется ослаблением требований правительства по продажам валюты, отчасти - является следствием ухода части операций на внебиржевой рынок. В целом это благоприятно для валютного рынка, смягчая риски более резкого укрепления рубля на пике налогового периода, который завершается сегодня. Сегодня целевым диапазоном по курсу юаня по-прежнему видим 11,5-11,8 руб. К середине недели, по мере сокращения предложения валюты со стороны экспорта, рассчитываем на возврат юаня чуть выше 12 руб. Более уверенный рост китайской валюты пока, в силу сложной ситуации с трансграничными платежами в первую очередь с КНР, представляется проблематичным", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются в понедельник утром на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Самолеты израильских ВВС в минувшее воскресенье совершили серию налетов на юг Ливана и подвергли бомбардировке четыре города, сообщило турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на ливанские СМИ.

Атаки стали ответом на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составила $81,38 за баррель, что на 0,32% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,25%, до $77,35 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 1,9%. Снижению цен способствовал рост опасений в отношении падения спроса на нефть в Китае в связи с сигналами ослабления экономики КНР.