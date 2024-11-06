BMW сократила выручку в III квартале на 16%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) зафиксировал 16%-е снижение выручки в третьем квартале 2024 года, что оказалось хуже прогноза рынка.

Ключевой показатель рентабельности BMW упал на фоне отзыва ряда моделей автомобилей, а также ослабления спроса в Китае. Тем не менее автопроизводитель планирует улучшить показатели в четвертом квартале.

Выручка компании в июле-сентябре уменьшилась до 32,41 млрд евро с 38,46 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, собранный самой компанией, предполагал, что этот показатель составит 33,31 млрд евро.

Квартальная EBIT сократилась в 2,6 раза - до 1,7 млрд евро при среднем прогнозе экспертов в 1,65 млрд евро. Чистая прибыль упала более чем в 6 раз, до 476 млн евро с 2,93 млрд евро годом ранее.

Маржа EBIT в автомобильном сегменте - основной показатель рентабельности операций BMW - в третьем квартале рухнула до 2,3% с 9,8% годом ранее. Аналитики в среднем ожидали его снижения до 2,8%.

В сентябре BMW понизила прогноз маржи EBIT в автомобильном сегменте на этот год до 6-7% с 8-10%, в частности из-за приостановки поставок и отзыва некоторых автомобилей в связи с неисправностью интегрированных тормозных систем (IBS), получаемых компанией от поставщика.

Продажи автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce в минувшем квартале уменьшились на 13%, до 540 881, мотоциклов - на 3,2%, до 50 364 штук.

Компания ожидает увеличения поставок автомобилей в текущем квартале и рассчитывает существенно сократить запасы продукции.

С начала 2024 года капитализация BMW снизилась на 30,7%.