"АвтоВАЗ" отметил задержки во взаиморасчетах с китайскими контрагентами по отдельным закупаемым позициям

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Увеличение сроков платежей отмечается при взаиморасчетах "АвтоВАЗа" с китайскими контрагентами по отдельным закупаемым позициям. Об этом сообщил журналистам в четверг в кулуарах XII Международного Евразийского форума "Такси" (МЕФТ) начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти АО "АвтоВАЗ" Александр Виноградов.

"Есть задержка сроков платежей. Не по всем позициям, но бывает такое", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии у концерна проблем во взаиморасчетах с китайскими партнерами.

Эти проблемы, по его словам, в целом, удается решать. "Сотрудничество есть, общаемся. Трудности возникают, каким-то образом решаем. Китай, в отличие от Казахстана и Узбекистана, как-то более прагматичен", - сказал Виноградов.

О том, что партнеры "АвтоВАЗа" в Казахстане и Узбекистане не спешат возобновлять совместные производственные проекты с концерном, говорил журналистам на ПМЭФ-2024 президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"Наши экспортные партнеры меняются. Раньше мы делали ставку на Казахстан и Узбекистан, которых мы сейчас не снимаем со счетов. Но, к сожалению, из песни слов не выкинешь – наши партнеры пока неохотно идут на восстановление наших совместных проектов, которые были и в Казахстане, и в Узбекистане. Хотя мы неоднократно на площадках самого высокого, я бы даже сказал высочайшего уровня предлагаем, подтверждаем свои планы и нацеленность восстановить (проекты - ИФ) по всему продуктовому ряду, включая Lada Vesta. Но, тем не менее, пока воз и ныне там", - говорил Соколов журналистам.