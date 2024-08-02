Падение фондового индекса Nikkei 225 стало рекордным за 8 лет

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили резким снижением торги в пятницу, причем для японского индикатора Nikkei 225 падение стало максимальным с 2016 года.

Азиатский рынок акций в целом повторил динамику Уолл-стрит. Основные американские индексы накануне упали на 1,2-2,3% на слабых статданных, указавших на сохранение проблем в экономике Соединенных Штатов.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до 46,8 пункта с 48,5 пунктов месяцем ранее, обновив минимум с ноября 2023 года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, он находится ниже этой отметки 20 месяцев из последнего 21.

В пятницу трейдеры ждут публикации отчета об американском рынке труда, за которым внимательно следит Федеральная резервная система. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в США (без учета сельскохозяйственного сектора) в июле выросло на 175 тыс. после подъема на 206 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,1%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял 5,8%.

Практически все акции, входящие в расчет индекса, завершили торги в минусе. Лидерами снижения выступили бумаги финансовых компаний Daiwa Securities и Mitsubishi UFJ, упавшие на 19% и 12% соответственно, а также акции SCREEN Holdings (-13,9%), Sumco Corp. (-12,4%) и Tokyo Electron (-12,1%).

"На этой неделе инвесторы активно фиксировали прибыль, - цитирует Financial Times слова старшего брокера японской финансовой компании, пожелавшего остаться анонимным. - Крупные фонды отходят от рисковых активов, и Япония несет наибольший ущерб после очень сильного ралли".

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite по итогам торгов снизился на 0,92%, гонконгский Hang Seng - на 2,08%.

Котировки акций Meituan в Гонконге упали на 4,8%, Xiaomi - на 3,6%, Wharf Real Estate - на 4,9%, Galaxy Entertainment - на 4,6%, Sands China - на 3,9%.

Южнокорейский индекс Kospi потерял 3,65%.

2 августа стало известно, что инфляция в Южной Корее в июле ускорилась до 2,6% с 2,4% в июне, тогда как аналитики ожидали более умеренного повышения, до 2,5%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics упала на 4,2%, как и капитализация SK Hynix.

Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 снизилось на 2,1%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto опустилась на 1,2% и 0,8% соответственно. Лидером падения в Австралии стали акции производителя урана Deep Yellow, рухнувшие на 19%.

Тем временем цена бумаг Block Inc. выросла на 5,1%. Финтех-компания в минувшем квартале увеличила валовую прибыль на 20%, до $2,23 млрд, при прогнозе аналитиков в $2,19 млрд.