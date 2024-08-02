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Brent подешевела до $77,06 за баррель

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти резко пошли вниз вечером в пятницу. Давление на рынок оказывают новые сигналы ослабления американской экономики, усилившие пессимизм рынка относительно перспектив спроса, вызванный свидетельствами спада активности в Китае.

К 17:25 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,46 (3,09%) до $77,06 за баррель. В ходе сессии цена контракта опускалась до $76,9 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,69 (3,53%), до $73,62 за баррель.

Минтруда США сообщило о росте безработицы в стране в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%. Темпы роста числа рабочих мест в экономике США замедлились до 114 тысяч со 179 тысяч в июне.

Накануне также стало известно о падении индекса деловой активности в промышленном секторе США (ISM Manufacturing) в июле до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта месяцем ранее.

Беспокойство трейдеров в отношении перспектив спроса перевешивает опасения, связанные с ростом напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подтвердила договоренности по объемам сокращения добычи, также заявив о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года.

Brent WTI США ОПЕК Ближний Восток
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