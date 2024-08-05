Поиск

Райффайзенбанк приостановил открытие новых брокерских счетов для физлиц

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк постепенно снижает объем операций в России, с 26 июля приостановил открытие новых брокерских счетов физлицам.

"В связи с предписанием ЕЦБ в адрес группы RBI Райффайзенбанк вынужден постепенно снизить объем операций на российском рынке. На данном этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Действующие брокерские счета обслуживаются как обычно, отметил банк. Представитель кредитной организации подчеркнул, что Райффайзенбанк продолжает работать со всеми категориями клиентов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в апреле направил RBI требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России. Согласно рекомендациям, кредитный портфель в России должен существенно сократиться к 2026 году – на 65% к уровню третьего квартала 2023 года (тогда он составлял 6,3 млрд евро), также должен значительно снизиться объем платежей, идущих из РФ.

Райффайзенбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рост цен на АЗС Москвы замедлился впервые с конца мая

Биткойн падает почти на 11% вслед за другими рисковыми активами

Биткойн падает почти на 11% вслед за другими рисковыми активами

Японский фондовый индекс рухнул на 12,4%, рекордными темпами за 37 лет

Японский фондовый индекс рухнул на 12,4%, рекордными темпами за 37 лет

Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов и обновил минимум более чем за год

Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов и обновил минимум более чем за год

"Стокманн" закрыл сделку по приобретению бизнеса Hugo Boss в России

"Стокманн" закрыл сделку по приобретению бизнеса Hugo Boss в России

Доллар дорожает к евро и фунту, резко падает к иене

Фондовые индексы АТР снижаются, падение Nikkei 225 превышает 10%

Фондовые индексы АТР снижаются, падение Nikkei 225 превышает 10%

"Роскосмос" потерял 180 млрд руб. из-за разрыва контрактов с западными странами

Нефть Brent подешевела до $76,4 за баррель

Brent подешевела до $77,06 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });