Райффайзенбанк приостановил открытие новых брокерских счетов для физлиц

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк постепенно снижает объем операций в России, с 26 июля приостановил открытие новых брокерских счетов физлицам.

"В связи с предписанием ЕЦБ в адрес группы RBI Райффайзенбанк вынужден постепенно снизить объем операций на российском рынке. На данном этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Действующие брокерские счета обслуживаются как обычно, отметил банк. Представитель кредитной организации подчеркнул, что Райффайзенбанк продолжает работать со всеми категориями клиентов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в апреле направил RBI требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России. Согласно рекомендациям, кредитный портфель в России должен существенно сократиться к 2026 году – на 65% к уровню третьего квартала 2023 года (тогда он составлял 6,3 млрд евро), также должен значительно снизиться объем платежей, идущих из РФ.