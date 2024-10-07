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Валютные резервы Китая в сентябре выросли до максимума за 8,5 года

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в сентябре увеличились на 0,9% - до $3 трлн 316,4 млрд по сравнению с $3 трлн 288,2 млрд месяцем ранее, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.

Они находятся на максимальном уровне за 8,5 года (с декабря 2015 года), сообщает Trading Economics. Опрошенные этим изданием аналитики в среднем прогнозировали их повышение до $3,3 трлн.

Курс юаня в сентябре вырос примерно на 1,1% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар США подешевел на 1% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 72,8 млн унций, сообщило также SAFE. Объем запасов драгметалла остается на этом уровне с апреля.

При этом в стоимостном выражении резервы золота увеличились до $191,47 млрд со $182,98 млрд в конце августа за счет повышения цен на драгметалл до рекордного уровня.

Китай SAFE
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