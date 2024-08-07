Сергей Скуратов может покинуть СД и правление "Уральских авиалиний"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Уральских авиалиний" 8 августа рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий члена правления компании Сергея Скуратова, который также является ее бенефициаром и генеральным директором.

"Рассмотрение заявления члена совета директоров, члена правления общества Скуратова Сергея Николаевича об отказе от полномочий члена совета директоров, члена правления общества", - цитируется в сущфакте перевозчика один из пунктов повестки заседания.

Другими пунктами значатся утверждение членом правления общества Кирилла Скуратова (сын Сергея Скуратова и первый замгендиректора авиакомпании - ИФ) и "образование временного единоличного исполнительного органа общества - генерального директора".

Также совету директоров предстоит утвердить условия допсоглашения к трудовому договору "с временным единоличным исполнительным органом - генеральным директором и членом правления общества - Скуратовым Кириллом Сергеевичем".

Еще один вопрос в повестке - принятие решения о созыве внеочередного собрания акционеров.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" изменения пока не комментируют.

Сергей Скуратов родился 31 марта 1950 года, окончил Бугурусланское летное училище. С 1975 года он работал в Свердловском авиаотряде пилотом, с 1987 года был назначен на должность командира Свердловского объединенного авиаотряда.

В 1993 году, после разделения Свердловского авиаотряда, возглавил авиакомпанию "Уральские авиалинии".

Согласно списку аффилированных лиц "Уральских авиалиний" на 31 марта 2021 года, он является основным акционером авиакомпании. В последние годы данные об акционерах в открытом доступе отсутствуют.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний, базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк сформирован из самолетов Airbus.