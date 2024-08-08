Brent стабилизировалась и торгуется у $78,33 за баррель

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо меняются в цене днем в четверг после заметного роста днем ранее.

К 14:33 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures находились на уровне закрытия предыдущей сессии, $78,33 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 14 центов, до $75,37 за баррель.

В среду Brent подскочила в цене на 2,4%, WTI - на 2,8%.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд и превысило прогноз опрошенных S&P Global Commodity Insights аналитиков, предусматривавший сокращение запасов нефти на 0,7 млн баррелей.

При этом резервы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, дистиллятов - на 949 тысяч баррелей. Эксперты ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей и 0,7 млн баррелей соответственно.

Кроме того, инвесторы следят за обстановкой на Ближнем Востоке, где Иран готовится нанести ответный удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главы движения ХАМАС Исмаила Хании.

"Определяющую роль для динамики рисковых активов, включая нефть, по-прежнему играет макроэкономика, - отметил глава отдела исследований в Onyx Capital Group Гарри Чилингирян. - В плане геополитики все ждут, когда и как Иран ответит Израилю. Форма ответной реакции Ирана определит размер учитывающей риск надбавки к нефтяным котировкам".