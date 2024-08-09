Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в июле перевалила за 90%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские банки в июле усилили доминирование на первичном рынке госдолга, сказано в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В июле системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июле увеличили свою долю покупок на аукционах до 91,8% с 81,5% в июне. В мае она составляла 68,2%, а в марте-апреле лишь незначительно превышала половину (соответственно 51,1% и 56,4%).

Прочие банки в июле снизили долю на аукционах с 7,4% до 1,6%.

С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах нетто-покупки этих бумаг со стороны СЗКО составили в июле 117,6 млрд рублей против 39,9 млрд рублей в июне. Львиная доля этого показателя пришлась на флоатеры: на первичном рынке крупнейшие банки купили ОФЗ-ПК на 153,2 млрд рублей на вторичном продали на 38,1 млрд рублей. ОФЗ-ПД они купили на первичном рынке на 17,1 млрд рублей, продали на вторичных биржевых торгах на 14,4 млрд рублей.

На вторичном рынке основные покупки продолжают совершать небанковские финансовые организации за счет собственных средств: 44,9 млрд рублей в июле по сравнению с 22,7 млрд в июне. Розничные инвесторы и НФО за счет доверительного управления совершили покупки на 18,6 млрд и 7 млрд рублей соответственно. Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в июле снизился до 14,6 млрд рублей с 22,2 млрд рублей в июне.

Объем ОФЗ, проданных на аукционах Минфином, в июле вырос до 196,7 млрд рублей по номиналу с 81,8 млрд рублей в июне, но составил при этом лишь 13,1% от плана на третий квартал.