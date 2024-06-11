Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в мае увеличилась до 68,2% с 56,4% в апреле

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в мае по-прежнему были основными покупателями на первичном рынке ОФЗ, их доля выросла до 68,2% всех размещений, доля прочих банков снизилась до 5,2%, сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков" на сайте Банка России.

Месяцем ранее их доля составляла 56,4% и 15%, соответственно.

В основном СЗКО приобретали ОФЗ-ПД - купили на первичном рынке на 60,2 млрд рублей, продали на вторичном рынке на 32,8 млрд рублей.

Объем ОФЗ, проданных на аукционе Минфином, в мае снизился до 103,9 млрд рублей по номиналу с 319,8 млрд рублей в апреле и составил 10,4% от плана на второй квартал. В мае Минфин провел 2 аукциона и разместил только ОФЗ-ПД. Размещались преимущественно ОФЗ со сроком до погашения 5 лет (на 71,8 млрд рублей), облигации на более длинный срок были размещены на 32,1 млрд рублей.