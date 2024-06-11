Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в мае увеличилась до 68,2% с 56,4% в апреле

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в мае по-прежнему были основными покупателями на первичном рынке ОФЗ, их доля выросла до 68,2% всех размещений, доля прочих банков снизилась до 5,2%, сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков" на сайте Банка России.

Месяцем ранее их доля составляла 56,4% и 15%, соответственно.

В основном СЗКО приобретали ОФЗ-ПД - купили на первичном рынке на 60,2 млрд рублей, продали на вторичном рынке на 32,8 млрд рублей.

Объем ОФЗ, проданных на аукционе Минфином, в мае снизился до 103,9 млрд рублей по номиналу с 319,8 млрд рублей в апреле и составил 10,4% от плана на второй квартал. В мае Минфин провел 2 аукциона и разместил только ОФЗ-ПД. Размещались преимущественно ОФЗ со сроком до погашения 5 лет (на 71,8 млрд рублей), облигации на более длинный срок были размещены на 32,1 млрд рублей.

Минфин ОФЗ Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 13%, до $14,9 млрд

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

Зерновой союз заявил, что заморозки в РФ повредили до 30% посевов озимых культур

Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы

Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы
Выставка-форум "Россия"

"ДОМ.РФ" разработает мастер-план Чечни

Китай заинтересовался импортом северных оленей из России

Китай заинтересовался импортом северных оленей из России

ОПЕК+ в мае добывала на 22 тыс. б/с выше плана, РФ превысила обещания на 130 тыс. б/с

ОПЕК+ в мае добывала на 22 тыс. б/с выше плана, РФ превысила обещания на 130 тыс. б/с

Рынок акций РФ днем просел к 3160п по индексу МосБиржи во главе с "Мечелом"

Polymetal не планирует платить дивиденды в ближайшие годы

Polymetal не планирует платить дивиденды в ближайшие годы

В июле станут доступны 1,5 млрд евро от замороженных активов РФ, их потратят на помощь Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });