Бывший завод Volkswagen в Калуге в 2024 году намерен выпустить 27 тыс. машин

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Автозавод ООО "АГР" (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen, Калуга) перезапустил производство в Калуге и приступил к сборке автомобилей, сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов на заседании правительства в понедельник.

"АГР приступил с августа месяца к серийной сборке автомобилей и планирует до конца года собрать 27 тыс. автомобилей", - заявил Попов.

Марки автомобилей, которые будут собирать на предприятии, Попов не уточнил.

По словам Попова, предприятия автокластера в регионе возобновили работу. В частности, АО "АМО" группы "Промышленные инвестиции" (бывшая площадка Volvo Trucks в РФ) собрало в текущем году 649 грузовиков, а до конца года планирует собрать 2 тыс. "Причем предприятие перешло к полностью самостоятельной сборке рамы, комплектующих", - отметил Попов.

Компания "Автомобильные технологии" осуществляет контрактное производство автомобилей Citroen C5 Aircross. До конца года рассчитывает собрать 1,5 тыс. автомобилей.

Немецкий автоконцерн Volkswagen год назад продал свои российские активы за 125 млн евро компании "Арт-Финанс" бывшего президента дилерского холдинга "Авилон" Андрея Павловича. Позже "Арт-Финанс" приобрел и петербургский завод Hyundai. На базе выкупленных активов была создана группа AGR.

Калужский автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево", имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у VW работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год.

Группа "Промышленные инвестиции", близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу, приобрела производственные активы Volvo в РФ в конце ноября прошлого года. Покупателем выступило подконтрольное группе АО "АМО", зарегистрированное незадолго до сделки (ее условия не раскрывались). В декабре производство на заводе было перезапущено.

"Автомобильные технологии" производят машины на заводе "ПСМА Рус". Также работают как импортер и дистрибутор поставляемых в РФ запчастей и автомобилей, в том числе ввезённых по механизму "параллельного импорта". Таким образом, на российском рынке уже продаются компактные кроссоверы Citroёn C5 Aircross и Peugeot 4008, кроссоверы Peugeot 5008 и кросс-бэк Citroёn С5Х. Эти машины доступны у порядка 20 дилеров, с которыми работает компания.