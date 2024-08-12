Брокеры получили акцепты по заявкам клиентов в рамках обмена замороженными активами

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Брокеры получили от "Инвестиционной палаты", назначенной организатором обмена заблокированными активами между российскими инвесторами и нерезидентами, акцепты по заявкам своих клиентов в рамках этой процедуры.

"Инвестиционная палата" ранее сообщала, что расчеты по сделкам должны пройти 12 августа. Заявки от физлиц-резидентов принимались с 25 марта по 8 мая, от нерезидентов – с 3 июня по 2 августа.

"Акцепты по заявкам от "Инвестиционной палаты" получили, сейчас они в обработке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Цифра брокера".

"Мы получили от Инвестпалаты реестр сделок, сейчас мы проводим технические работы по разнесению всех этих сделок по счетам клиентов, это достаточно непростая процедура, но мы ожидаем, что сегодня, в крайнем случае завтра, в течение дня мы эти все сделки разнесем и, соответственно, уже можно будет понимать, какой объем, какие активы и так далее. То есть какой-то подробной информации сейчас нет, но есть факт того, что действительно реестр сделок получен, то есть по некоторым активам обмен произошел", - сказал "Интерфаксу" руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.

Получение акцептов также подтвердили "Интерфаксу" в БКС.

"Инвестиционная палата" ранее сообщала, что российские инвесторы подали более 1 млн заявок в рамках обмена, из которых было сформировано 100 лотов со средней стоимостью каждого 353,1 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним к выкупу можно было предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария.