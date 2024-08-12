Brent подорожала до $80,34 за баррель

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в понедельник из-за опасений об эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

К 14:06 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,68 (0,85%), до $80,34 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,83 (1,08%), до $77,67 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,7%, WTI - на 4,5%. Котировки нефти завершили ростом первую неделю из пяти.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

8 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Тегеран вправе ответить на убийство Хании, хотя и подчеркнул, что "Исламская Республика Иран считает своей обязанностью избегать войны и приложить все усилия для установления мира и безопасности".

"Премия с учетом геополитических рисков в ожидании ответа Ирана Израилю способна повысить цены на нефть до определенного предела, - отметил глава отдела исследований Onyx Capital Group Гарри Чилингирян. - Рынку нужно больше четких экономических данных для стабилизации".

В частности, на этой неделе трейдеры ждут ежемесячных прогнозов глобального спроса на топливо от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и составило 485 единиц. Число газовых установок понизилось на одну и составило 97.