Поиск

Brent подорожала до $80,34 за баррель

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в понедельник из-за опасений об эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

К 14:06 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,68 (0,85%), до $80,34 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,83 (1,08%), до $77,67 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,7%, WTI - на 4,5%. Котировки нефти завершили ростом первую неделю из пяти.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

8 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Тегеран вправе ответить на убийство Хании, хотя и подчеркнул, что "Исламская Республика Иран считает своей обязанностью избегать войны и приложить все усилия для установления мира и безопасности".

"Премия с учетом геополитических рисков в ожидании ответа Ирана Израилю способна повысить цены на нефть до определенного предела, - отметил глава отдела исследований Onyx Capital Group Гарри Чилингирян. - Рынку нужно больше четких экономических данных для стабилизации".

В частности, на этой неделе трейдеры ждут ежемесячных прогнозов глобального спроса на топливо от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и составило 485 единиц. Число газовых установок понизилось на одну и составило 97.

Baker Hughes Brent WTI Иран МЭА ОПЕК ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зерновой союз ждет роста себестоимости озимого сева в России минимум на 20%

Российские нефтяники и ученые приоткрыли секреты древних льдов Гыдана. Обзор

Российские нефтяники и ученые приоткрыли секреты древних льдов Гыдана. Обзор

Заявка "Газпрома" по транзиту газа через Украину составила 39,6 млн куб. м

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Транзит через Украину остаётся на прежнем уровне, заявка "Газпрома" на воскресенье - 39,3 млн куб. м

Транзит газа через Украину растет, заявка "Газпрома" на субботу - 39,6 млн куб. м

Транзит газа через Украину растет, заявка "Газпрома" на субботу - 39,6 млн куб. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });