LG Electronics обдумывает вывод на IPO индийского подразделения

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейская LG Electronics Inc. изучает возможность вывода на IPO своего подразделения в Индии.

"Это один из вариантов, который мы рассматриваем, - заявил главный исполнительный директор LG Уильям Чо на Bloomberg Television. - Сейчас я вижу рост интереса среди глобальных инвесторов. На данный момент решения не принято".

Глава компании ставит целью добиться повышения выручки бизнеса в сфере потребительской электроники до 100 трлн вон ($75 млрд) к 2030 году по сравнению с $65 млрд в 2023 году. LG рассчитывает на увеличение доли доходов, получаемых за счет корпоративных клиентов, до 45% с нынешних 35%.

В компании полагают, что размещение акций индийского подразделения на открытом рынке может помочь оживить этот бизнес.

За шесть месяцев текущего года выручка индийского подразделения LG выросла на 14%, до рекордных 2,87 трлн вон, а чистая прибыль повысилась на 27%, до 198,2 млрд вон.

Более 200 компаний в Индии провели IPO с начала этого года, общая сумма размещения акций составила $7,1 млрд.