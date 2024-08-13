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MSCI сократит число компонентов индекса MSCI China на 58

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - MSCI Inc. сообщила, что исключит акции 60 компаний из расчета индекса MSCI China по итогам ежеквартального пересмотра состава региональных индикаторов. При этом в индекс будут добавлены бумаги двух компаний. Таким образом, число компонентов индекса сократилось на 58.

Изменения вступят в силу после закрытия рынка 30 августа.

В мае MSCI исключила 56 китайских компаний из расчета MSCI China, в феврале - 66 компаний. Продолжающееся сокращение числа компонентов в составе индикатора приведет к снижению веса страны в ключевом индексе акций emerging markets, а также в общемировом индексе.

По данным на конец июля вес Китая в MSCI Emerging Markets составлял 22,33%.

Среди компаний, акции которых будут исключены из состава MSCI China по итогам августовского пересмотра, - горнодобывающая компания Ganfeng Lithium Group, акции которой подешевели почти на 50% за последний год, а также производитель стекла, используемого в солнечной энергетике, Flat Glass Group Co. (-44%).

В состав индекса были включены бумаги Huaneng Lancang, работающей в сфере гидроэнергетики, а также производителя электроники Victory Giant.

MSCI также объявила о включении семи компаний в индийский фондовый индикатор. В частности, это Dixon Technologies India Ltd., поставщик Samsung Electronics.

MSCI Китай Huaneng Lancang Victory Giant
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