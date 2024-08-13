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Корпорация МСП предложила пока не штрафовать малый бизнес из районов КТО при госзакупках

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Корпорация МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства) направила в Минфин РФ предложение о временном отказе госкомпаний от применения штрафных санкций к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) из Курской, Белгородской и Брянской областей, в которых введен режим контртеррористической операции (КТО), говорится в сообщении корпорации.

"В Минфин РФ направлено предложение отменить до конца года штрафы и неустойки в отношении местных поставщиков, работающих с госкомпаниями по 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")", - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.

Так, корпорация предложила Минфину дать поручение госкомпаниям не применять в 2024 году штрафные санкции и списать начисленные неустойки в отношении субъектов МСП из Курской, Белгородской и Брянской областях, которые вынужденно не смогли исполнить свои обязательства перед заказчиками. Также "Корпорация МСП" предложила предоставить таким поставщикам возможность изменить сроки поставки и другие условия договоров.

Помимо этого, "Корпорация МСП" приняла решение об упрощенной реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных субъектам МСП из Курской, Белгородской и Брянской областей.

В пресс-службе "Корпорации МСП" "Интерфаксу" уточнили, что в текущем году около 4 тыс. субъектов МСП из Курской, Белгородской и Брянской областей заключили с 2,5 тыс. госкомпаний около 14,3 тыс. договоров. Их общий объем составил 53,9 млрд рублей.

Как сообщалось, с 9 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Согласно закону "О противодействии терроризму", на территориях, где действует правовой режим КТО, допускается принятие ряда мер и временных ограничений.

Корпорация МСП Минфин МСП Курская область Белгородская область Брянская область
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