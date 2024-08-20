Для приграничных регионов запущена программа льготного кредитования на 10 млрд рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Корпорации МСП решил запустить новую программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей с лимитом 10 млрд рублей, сообщила Корпорация МСП.

Предприниматели смогут получить до 30 млн рублей по ставке не выше ключевой, она действует один год с момента выдачи кредита. Это предусмотрено специальными условиями "Программы стимулирования кредитования", которые разработаны совместно с Банком России, предоставляющим кредитным организациям льготное фондирование, и Корпорацией МСП.

"Все кредиты в рамках льготной программы для малых и средних предприятий приграничных регионов будут покрыты "зонтичным" поручительством Корпорации МСП с повышенным уровнем покрытия. Льготная программа предусматривает предоставление кредитов на сумму до 30 млн рублей предпринимателям Брянской, Курской и Белгородской областей без ограничений по отраслям. Бизнес может получить кредиты как на оборотные, так и инвестиционные цели в 5 банках-партнерах. В банки уже можно подавать заявки, выдачи начнутся в сентябре", - разъяснил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

После введения режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях Корпорация МСП упростила реструктуризацию кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных малым и средним компаниям этих трех регионов. В Минфин было направлено предложение об отмене до конца года штрафов и неустоек в отношении местных МСП-поставщиков, работающих с госкомпаниями по 223-ФЗ. Также банкам-партнерам переданы рекомендации о реструктуризации кредитов и запуске упрощенных процедур кредитных каникул.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Корпорации МСП поддержать малый и средний бизнес приграничных регионов. В начале года был выделен специальный лимит "зонтичных" поручительств, предоставляемых малому и среднему бизнесу с 2021 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В приграничных регионах "зонтичные" поручительства предусматривают повышенное покрытие риска (уровень потерь - 6%). В их реализации на территории приграничных регионов принимают участие Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк и МСП банк.