Brent подорожала до $77,27 за баррель

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут утром в пятницу, но завершают неделю в минусе.

Давление на рынок оказывают сигналы ослабления темпов роста экономики КНР, а также спада активности в промышленном секторе США. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в американском промсекторе в августе снизился до 48 пунктов с 49,6 пункта месяцем ранее, сообщила в четверг S&P Global, рассчитывающая этот индикатор. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности.

Кроме того, трейдеры надеются на снижение напряженности на Ближнем Востоке в результате переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые проводятся при участии США.

К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,06%), до $77,27 за баррель. В четверг Brent подорожала на $1,17 (1,5%), до $77,22 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,05 (0,07%), до $73,06 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,08 (1,5%), до $73,01 за баррель.

На этой неделе Brent подешевела на 3%, WTI - на 3,2%.

"Сейчас цены на нефть снижаются быстрее, чем этого требуют фундаментальные факторы, - отмечается в обзоре Morgan Stanley. - Однако спрос начнет опускаться после летнего сезона, а поставки из стран как ОПЕК, так и не ОПЕК в четвертом квартале начнут расти, поэтому мы увидим выравнивание баланса спроса и предложения, которое в 2025 году перейдет в избыток спроса".