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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Autodesk в III финквартале увеличил выручку на 10%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения Autodesk Inc. в третьем квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, причем выручка и скорректированная прибыль оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в августе-октябре составила $241 млн, или $1,12 в расчете на акцию, по сравнению со $198 млн, или 91 центом на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $2,07 на акцию.

Выручка выросла на 10% и достигла $1,41 млрд. Без учета колебаний валютных курсов показатель повысился на 13%.

Опрошенные FactSet эксперты оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,99 на акцию при выручке в $1,39 млрд.

Autodesk планирует получить по итогам текущего фингода скорректированную прибыль в диапазоне $7,43-7,49 на акцию. В августе компания прогнозировала $7,3-7,49 на акцию. Новый прогноз для роста выручки без учета валютных колебаний составляет 9%, ранее ожидался подъем на 8-9%. Оценка свободного денежного потока была повышена до $1,2-1,26 млрд с ранее ожидавшихся $1,17-1,25 млрд.

Несмотря на сильную отчетность и улучшение прогнозов, акции Autodesk на дополнительных торгах во вторник подешевели на 3,4%. Рыночная стоимость компании с начала года повысилась на 16,5% до $47 млрд, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 35,7%.

Autodesk является крупнейшим мировым поставщиком ПО для промышленного и гражданского строительства, а также машиностроения. Компания разрабатывает широкий спектр программных продуктов для архитекторов, инженеров, конструкторов.

Autodesk
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