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Morgan Stanley снизил прогноз цены барреля Brent на IV квартал 2024 года до $80

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американский банк Morgan Stanley понизил прогноз цены нефти Brent на четвертый квартал 2024года до $80 с $85 за баррель, на четвертый квартал 2025 года - до $75 с $76 за баррель, пишет MarketWatch со ссылкой на отчет банка.

Ранее Morgan Stanley ожидал, что в оставшуюся часть третьего квартала Brent будет торговаться в районе $84-86 за баррель (mid-$80s), а к середине следующего года упадет до $74-79 (mid-to-high $70s), однако сейчас отмечает, что рынок быстрее учитывает в котировках "ожидающуюся в 2025 году слабость".

По мнению аналитиков банка, до конца текущего квартала спрос на рынке нефти будет превышать предложение, но в четвертом квартале он вернется к равновесию, а в 2025 году предложение станет избыточным.

"Дефицит на нефтяных рынках сохраняется, но какое-то время его уровень вряд ли будет меняться", - заявляют они.

Morgan Stanley также ухудшил прогноз спроса на этот год до 1,1 млн баррелей в сутки с 1,2 млн б/с.

Brent Morgan Stanley
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