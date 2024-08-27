Плавучая система нефтедобычи готова к работе на шельфе Ганы в проекте с участием "ЛУКОЙЛа"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти и газа (FPSO), приобретенная для разработки месторождения Pecan на шельфе Ганы, готова к работе, хотя окончательное инвестиционное решение (FID) еще не принято, сообщает Africa Oil+Gas Report (AOGR).

По информации издания, FPSO, приобретенная у норвежской Ocean Yield, пока находится на Шри-Ланке. До этого комплекс работал для Reliance в Индии.

Как ожидается, в работах также будет участвовать Intecsea, дочерняя компания Worley Parsons, специализирующаяся на плавучих нефтедобывающих установках и морских трубопроводах.

Ожидалось, что FID будет объявлен до конца марта 2024 года, а производство начнется в 2026-2027 годах.

Гана в июле 2023 года утвердила план разработки шельфового блока Deepwater Tano/Cape Three Points (DWT/CTP), в центре которого находится месторождение Pecan (Пекан). Согласно этому документу, разработка месторождения предусматривается в два этапа. Пиковая добыча может составить 80 тыс. баррелей в сутки. Общие капитальные вложения оцениваются в $3,5 млрд. Запасы месторождения оцениваются в 268 млн баррелей, а всего контрактного блока DWT/CTP - в 550 млн барр.

Pecan, расположенное на глубине от 2400 до 2700 метров примерно в 115 км от побережья Ганы, является одним из самых глубоководных месторождений в мире.

Новым владельцем Pecan Energies (ранее Aker Energies), который является оператором проекта, в апреле 2023 года стала Африканская финансовая корпорация (AFC).

"ЛУКОЙЛ" вошел в проект DWT/CTP на шельфе в Западной Африке в марте 2014 года. Lukoil Overseas Ghana Tano Limited принадлежит 38% в контрактном блоке, Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) - 10%, Fueltrade Limited - 2%. Блок Тано площадью немногим более 2 тысяч кв. км расположен в западной части акватории Ганы в Гвинейском заливе, вблизи побережья Камеруна, в 80 км от берега. Глубина моря в пределах блока варьируется от 1,6 тысячи до 3 тысяч м. Здесь было открыто семь месторождений: пять нефтяных и два газовых.