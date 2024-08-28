Казахстан скорректирует план нефтедобычи-2024 в рамках соглашения ОПЕК+

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Казахстан готовит корректирующий план добычи нефти на 2024 год в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Представили корректирующий план, будем выполнять. Мы опубликуем этот план. Пока нет конкретной цифры, консультации должны провести", - ответил он на вопрос о том, на сколько Казахстан планирует снижать добычу в текущем году.

Ранее сообщалось, что сверхдобыча Казахстана по ОПЕК+ в январе-июле составила 699 тыс. б/с, в августе республика должна компенсировать 49 тыс. б/с. Также отмечалось, что в июле 2024 года республика превысила квоту ОПЕК+ на 120 тыс. б/с при квоте 1,450 млн б/с.

В связи с перепроизводством Казахстан актуализировал план компенсации нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Минэнерго Казахстана прогнозировало ранее добычу нефти в республике в 2024 году на уровне 90,3 млн тонн.