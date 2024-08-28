Выпуск по базовым видам деятельности в РФ в июле вырос на 4,1%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в июле 2024 года вырос на 4,1% в годовом выражении после увеличения на 2,5% в июне, на 6,5% в мае, 5,6% в апреле, на 5,1% в марте, на 9,8% в феврале и 5,7% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-июль 2024 года выпуск по базовым отраслям увеличился на 5,8% относительно аналогичного периода прошлого года.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Промпроизводство в РФ в июле 2024 года увеличилось на 3,3% в годовом выражении после роста на 1,9% в июне (за январь-июль рост на 4,8%).

Грузоперевозки повысились в июле 2024 года на 1,5% в годовом сравнении после сокращения на 0,8% в июне (за семь месяцев рост на 0,3%).

Оборот розничной торговли в июле в годовом выражении увеличился на 6,1% после роста на 6,3% в июне (за январь-июль рост на 8,4%). Оптовая торговля в июле выросла на 6,0% после повышения на 1,8% в июне (за семь месяцев рост на 9,6%).

Объем выпуска сельскохозяйственной продукции в июле 2024 года повысился на 5,2% после снижения на 0,3% в июне (за семь месяцев рост - 2,0%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в июле вырос на 0,5% после увеличения на 1,2% в июне (за январь-июль рост на 3,3%).

Как сообщалось, за 2023 год выпуск по базовым видам деятельности увеличился на 5% после снижения на 0,4% в 2022 году.