Пилот по цифровому рублю расширится с сентября с прежним числом банков-участников

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Банк России с 1 сентября расширит пилот по цифровому рублю, увеличив количество участников и тестируемых операций, говорится в сообщении ЦБ.

Так, количество участников-физлиц вырастет с 600 человек до 9 тыс., а количество юрлиц – с 22 компаний до 1200.

При этом число банков-участников останется прежним. Пока операции с цифровой национальной валютой будут доступны клиентам тех же 12 банков, которые участвуют в пилотировании с самого начала, августа 2023 года. В дальнейшем этот список будет дополняться.

Среди новых тестируемых операций: оплата по динамическому QR-коду, а также переводы между компаниями. Они будут доступны, как и открытие, закрытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, простые автоплатежи (смарт-контракты), тестируемые ранее.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков.

Участники пилота за год провели почти 40 тыс. операций с цифровым рублем: сделали 30 тыс. переводов друг другу, в том числе 4 тыс. с использованием смарт-контрактов, а также 9 тыс. раз оплатили товары и услуги.

Ожидается, что ко второму этапу пилота позднее присоединятся еще 19 банков. Среди кредитных организаций, которые уже заключили договор с ЦБ и сейчас настраивают свои системы для подключения: Сбербанк, ТБанк (ранее Тинькофф банк), РСХБ, банк "Русский стандарт", Новикомбанк, банк "Точка", расчетная НКО "ВК Платежные решения", Экспобанк, АБ "Россия", МСП банк, ВБРР, банк "Оренбург", Прио-внешторгбанк, Росдорбанк, банки "Центр-инвест", "Кубань-кредит", а также банки "Хлынов", Первоуральскбанк и Металлинвестбанк.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с июля 2025 года.