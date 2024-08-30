Страны БРИКС приняли меморандум о создании партнерства по углеродным рынкам

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Страны БРИКС на форуме в Москве по климатической повестке приняли рамочную основу по климату и устойчивому развитию, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Документ включает в себя все основные аспекты действий по климату - справедливый переход, митигация, адаптация, углеродные рынки, финансы, наука, вовлечение бизнеса", - говорится в релизе.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, рамочная основа позволит странам объединения определять меры для борьбы с изменением климата без ущерба для экономического благополучия стран.

"Все страны БРИКС понимают, что развитые страны должны прекратить применение односторонних мер зелёного протекционизма. Они бьют по экономике и торговым цепочкам развивающихся стран, - приводится в сообщении министерства комментарий Решетникова. - Мы призываем развитые страны выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению климатического финансирования развивающимся странам".

Второй документ, разработанный в рамках контактной группы БРИКС по вопросам изменения климата и устойчивого развития - меморандум о взаимопонимании по партнерству БРИКС по углеродным рынкам.

В Минэкономразвития отмечают, что запуск партнерства позволит странам БРИКС изучить опыт друг друга по созданию углеродных рынков и реализовывать совместные климатические проекты, в том числе - с выпуском углеродных единиц.

"В рамках партнерства по углеродным рынкам страны БРИКС смогут обсуждать весь спектр вопросов, связанных с торговлей углеродными единицами, - подходы к инфраструктуре, методологиям, процедурам валидации и верификации, - отметил Решетников, подводя итоги диалога высокого уровня БРИКС по вопросам изменения климата и устойчивого развития. - Договорились продолжить работу над меморандумом о взаимопонимании для выхода на его подписание и запуск партнерства к саммиту БРИКС в Казани".

Участники форума договорились также начать в этом году переговоры о запуске специальной платформы климатических исследований БРИКС, с помощью которой станет возможно готовить исследования и доклады БРИКС по теме климата и проводить научные мероприятия.