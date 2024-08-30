"СовЭкон" снизил прогноз сбора пшеницы в России в этом году до 82,5 млн т

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" третий раз за месяц пересмотрела свой прогноз по сбору пшеницы в России в этом году.

По новой оценке, урожай может составить 82,5 млн тонн против прежней в 83,3 млн тонн, сделанной десять дней назад. Причем в начале августа прогноз был снижен до 82,9 млн тонн с 84,7 млн тонн.

"Снижение прогноза в значительной степени обусловлено более низкой, чем ожидалось, урожайностью яровой пшеницы в некоторых регионах центра и Поволжья", - говорится в сообщении "СовЭкона".

В результате прогноз урожая в центре понижен на 0,4 млн тонн, в Поволжье - на 0,3 млн тонн.

"Несмотря на эти сокращения, начальная урожайность в Сибири и на Урале подтверждает хорошие перспективы урожая. Несмотря на исторически низкие темпы жатвы из-за дождливой погоды, у аграриев еще есть время завершить уборку", - говорится в сообщении.