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"СовЭкон" повысил прогноз сбора пшеницы в России в 2025 году до 81,6 млн тонн

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" повысила прогноз сбора пшеницы в Рjccbb в 2025 году на 1,5 млн тонн, до 81,6 млн тонн.

Прибавку компания связала с новой оценкой сбора озимой пшеницы - 54,3 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше прежней.

"Оценка уборочной площади этой пшеницы была увеличена до 15,43 млн га с прежних 15,39 млн га из-за ускоренного хода посевной кампании. Кроме того, прогноз урожайности озимой пшеницы был повышен до 35,2 ц/га с 34,3 ц/га, что отражает недавнее улучшение условий выращивания урожая в южных регионах России", - поясняет компания.

Прогноз сбора яровой пшеницы не изменился - 27,3 млн тонн.

"СовЭкон" также незначительно снизил прогноз сбора пшеницы в этом году - до 81,4 млн тонн с 81,5 млн тонн. Оценка урожая кукурузы уменьшилась до 11,5 млн тонн с 12,2 млн тонн, ячменя - сохранилась на уровне 16,5 млн тонн. Общий сбор прогнозируется в 122,3 млн тонн против предыдущей оценки в 122,9 млн тонн.

СовЭкон
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