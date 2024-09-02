Суд продлил процедуру банкротства кондитера Андрея Коркунова до января 2025 года

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы продлил процедуру банкротства бывшего председателя совета директоров и совладельца (49,79%) Анкор банка, а также известного кондитера Андрея Коркунова на четыре месяца.

Как следует из определения суда, размещенного на его сайте, суд назначил следующий отчет финансового управляющего должника на 16 января 2025 года.

В документе со ссылкой на ходатайство финансового управляющего Павла Осипова поясняется, что "на момент проведения судебного заседания финансовым управляющим выполнены не все возложенные на него (. . .) обязанности, а также завершены не все мероприятия реализации имущества должника".

Ранее сообщалось, что Анкор банк просит Арбитражный суд Москвы установить для Коркунова запрет на выезд из Российской Федерации. Заявление банка планируется рассмотреть 24 сентября.

Заявление о банкротстве Коркунова от имени Анкор банка подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). В конце сентября 2020 года суд признал заявление обоснованным и ввел в отношении гражданина Коркунова процедуру реструктуризации долгов.

Суд тогда включил в реестр кредиторов должника требование банка в размере 1,9 млн рублей, в том числе 632,4 тыс. рублей невозвращенного кредита, 486,6 тыс. рублей процентов и 772 тыс. рублей пеней.

Столичный арбитражный суд 11 марта 2021 года признал банкротом Коркунова и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

Арбитражный суд Московского округа 27 апреля 2022 года оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 8 февраля признал обоснованным требование министерства земельных и имущественных отношений республики Татарстан о включении в реестр кредиторов Коркунова 517,2 млн рублей.

Апелляционный суд 8 февраля 2022 года признал обоснованным и включил в реестр требование Татарстана в размере 489,9 млн рублей основного долга, 27,3 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 59,3 тыс. рублей издержек.

По данным СМИ, Коркунов в 1993 году основал компанию по импорту кондитерской продукции, выстраивал сеть дистрибьюторов в Москве и регионах России. В 1997 году компания начала строительство собственного кондитерского производства, а в сентябре 1999 года фабрика выпустила первую продукцию с торговой маркой "Коркунов".

В июле 2006 года Коркунов занялся проектами недвижимости, а в декабре 2006 года избавился от кондитерской фабрики. В июле 2008 года он вместе с партнёрами приобрёл казанский Татэкобанк и возглавил его совет директоров. В августе 2009 года банк был переименован в "Анкор. Банк сбережений".

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Анкор банка 3 марта 2017 года. По данным ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. Из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Арбитражный суд Татарстана в апреле 2017 года признал банк банкротом.

В марте 2020 года АСВ обратилось в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности 15 лиц, ранее контролировавших банк, в том числе и Коркунова, на сумму 5,94 млрд рублей. 21 января 2021 года суд отказал АСВ.

Однако в июне того же года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказ отменил и признал "доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника" 9 человек, включая Коркунова. Арбитражный суд Поволжского округа 25 октября 2021 года оставил постановление апелляции в силе. 3 февраля 2022 года Верховный суд РФ отказал в пересмотре этого решения.

Анкор банк по итогам 2016 года занимал 227-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".