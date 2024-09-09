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Китай отменил ограничения для иностранных инвестиций в промышленность и медицину

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Китая отменило некоторые ограничения для иностранных инвестиций в экономику, стремясь подтолкнуть ее к росту, пишет The Wall Street Journal.

Количество отраслей, закрытых для зарубежных инвесторов, сократится до 29 с 31, говорится в совместном сообщении Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) и Министерства торговли КНР. Все ограничения для промышленного сектора будут сняты.

Решение властей вступит в силу 1 ноября. Оно, в частности, отменяет требование о контроле печатных изданий китайскими инвесторами, а также снимает запрет на зарубежные инвестиции в рынок китайских лекарственных трав.

Иностранные инвесторы смогут открывать медицинские учреждения без участия местных партнеров в Пекине, Тяньцзине, Шанхае, Наньцзине, Сучжоу, Фучжоу, Шэньчжэне, а также на острове Хайнань.

Покупка государственных больниц или учреждений сферы традиционной китайской медицины остается под запретом.

Компании с иностранными инвестициями теперь смогут участвовать в проектах, занимающихся стволовыми клетками и генной диагностикой в пилотных свободных экономических зонах, находящихся в Пекине, Шанхае, Гуандуне и на Хайнане. Все медицинские продукты, зарегистрированные и одобренные китайскими регуляторами, можно будет продавать по всей стране.

Пекин постоянно сокращает список сфер, доступ к которым иностранным инвесторам запрещен, пишет WSJ. В 2019 году в нем было более 100 отраслей.

Китай Сучжоу Хайнань Пекин Гуандун Минторговли
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