Аналитики JPMorgan рекомендовали инвесторам придерживаться защитных секторов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Инвесторам, вкладывающим средства в американский рынок акций, следует наращивать долю бумаг из защитных секторов на фоне ослабления экономики США, полагает команда аналитиков банка JPMorgan Chase & Co. под руководством Мислава Матейки.

Доходность государственных долговых бумаг с более коротким сроком погашения снижается сильнее, чем доходность более долгосрочных гособлигаций, отмечают эксперты. Это, как правило, свидетельствует о том, что рынок ждет скорого снижения ставок Федрезерва с целью простимулировать экономику.

"Мы отмечаем, что в прошлом такое случалось в преддверии рецессий, - написали аналитики. - Из последних восьми раз, когда ФРС начинала смягчение, за четырьмя следовала "мягкая посадка", а за четырьмя остальными - рецессия".

Кроме того, в первые месяцы после начала снижений ставки циклические акции отставали от бумаг других компаний, вне зависимости от того, наступала рецессия или нет, подчеркнули эксперты. Поэтому инвесторам стоит предпочесть акции компаний из так называемых "защитных" сегментов, которые демонстрировали опережающую динамику в США и Европе в последние шесть месяцев.

К защитным секторам аналитики относят здравоохранение, недвижимость, коммунальный сектор, телекоммуникации и производство товаров повседневного спроса.

Следующее заседание ФРС состоится 17-18 сентября, и участники рынка практически уверены в том, что ставка будет снижена. Большинство прогнозирует стандартное снижение на 25 базисных пунктов, но многие допускают уменьшение стоимости заимствований сразу на 50 б.п.