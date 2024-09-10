Доля американцев, ожидающих скорого снижения ставок по ипотеке, выросла до рекорда

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Доля американцев, ожидающих снижения ставок по ипотечным кредитам в ближайшие 12 месяцев, увеличилась в августе до 39% с 29% месяцем ранее, показал опрос американского ипотечного агентства Federal National Mortgage Association (Fannie Mae).

Это рекордный показатель за все время его подсчета, то есть с 2010 года.

25% респондентов ожидает снижения цен на жилую недвижимость в ближайший год (в июле - 21%), при этом почти 40% прогнозируют подорожание жилья.

83% опрошенных в августе американцев отметили, что сейчас плохое время для покупки жилья.

В июле медианная цена дома на вторичном рынке жилья США составляла $422,6 тыс., по данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Тем временем средняя ставка по 30-летней ипотеке по состоянию на 5 сентября равнялась 6,35%, упав за год на 77 базисных пунктов, сообщила ипотечная корпорация Freddie Mac.

Freddie Mac прогнозирует, что ставки опустятся до 5,9% к четвертому кварталу 2025 года.