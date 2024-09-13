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ЦБ отметил сохранение общего роста кредитования на высоком уровне

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Высокие рыночные ставки пока недостаточно сдерживают кредитование, его общий рост остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте, говорится в пресс-релизе Банка России по решению по ключевой ставке.

Темпы роста корпоративного кредитования пока остаются повышенными из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций.

В замедлении потребительского кредитования отражаются как эффекты проводимой денежно-кредитной политики, так и принятые ранее макропруденциальные меры, отмечает ЦБ.

Ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок.

ЦБ 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке запланировано на 25 октября.

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