Разработчик ПО Arenadata официально анонсировал IPO на Мосбирже

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Аренадата" (Arenadata, ранее "АДС Холдинг", занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) официально объявило о намерении провести IPO на Мосбирже.

Компания планирует провести листинг и начать торги в сентябре.

В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также российские институциональные инвесторы. Действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в развитии бизнеса компании.

Предполагается, что по результатам IPO free float составит около 15%.

В сообщении также отмечается , что при проведении IPO компания и ее действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства по ограничению продажи акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.

В числе целей проведения IPO "Аренадата" называет запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников и подготовку базы для структурирования будущих сделок M&A, где средством платежа могут выступать обращающиеся на бирже акции компании.

При этом в сообщении отмечается, что компания утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей сотрудникам акций в 2026 году. В рамках программы планируется использовать привилегированные акции (к настоящему времени запущена их регистрация - ИФ) в размере 2,35% от целевого капитала. Также привилегированные акции (11,65% от капитала) планируется использовать для обмена долей миноритарных участников операционных компаний группы на акции "Группа Аренадата". Эти бумаги будут выпущены в пользу специально созданного оператора опционной программы и не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции.

"Наша команда уверена, что IPO группы станет мотивирующим фактором для сотрудников, позволит в будущем привлекать перспективные стартапы и повысит узнаваемость бренда среди клиентов, партнеров и соискателей", - сказал гендиректор "Группа Аренадата" Максим Пустовой, слова которого приводятся в сообщении.

О возможном проведении IPO "Группа Аренадата" говорилось еще весной прошлого года. Тогда гендиректором "Аренадата Софтвер" (основная операционная компания группы, в последствии и "Группы Аренадата") стал выходец из Positive Technologies Пустовой. Источники "Интерфакса", знакомые с планами компании, отмечали, что опыт Пустового может быть полезен эмитенту в контексте изучения возможности проведения IPO.

"В борьбе за лучшие кадры на рынке и их мотивацию, для потенциальных сделок по слиянию и поглощению и расширения продуктового предложения мы всерьез рассматриваем возможность выхода на публичный рынок капитала в обозримом будущем", - отметил Пустовой в августе текущего года.

В августе же АО "Группа Аренадата" было преобразовано в ПАО в рамках подготовки к IPO.

Ранее Arenadata сообщала, что ее консолидированная выручка по МСФО выросла в 2023 году на 58%, до 4 млрд рублей. OIBDA компании по итогам года увеличилась на 84%, до 1,7 млрд рублей, рентабельность по OIBDA составила 42% (рост на 6 процентных пунктов). Чистая прибыль группы за 2023 год выросла до 1,5 млрд рублей, что на 50% больше аналогичного показателя 2022 года.

По итогам I полугодия 2024 года выручка компании выросла в 2,2 раза, до 2,3 млрд рублей, OIBDA составила 601 млн рублей, чистая прибыль - 608 млн рублей.

При этом компания подчеркивает, что ее финансовое положение позволяет ей регулярно выплачивать дивиденды. Так, в 2022 году "Аренадата" направила на выплату дивидендов 545 млн рублей, 2023 году - 892 млн рублей, в 2024 г - 1,4 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике "Аренадата", на выплаты компания планирует направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли.

В продуктовый портфель группы входит около 10 решений для хранения и обработки данных, включая собственную СУБД. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), по итогам 2023 года объем этого рынка составил 67 млрд рублей. Ожидается, что к 2030 году он вырастет до 234 млрд рублей.

"Прогнозируемый темп роста российского рынка СУБД значительно превышает показатели ИТ-рынка в целом, - отмечала ранее заместитель гендиректора ЦСР Екатерина Кваша. - Среднегодовой темп роста рынка СУБД в 2022-2030 гг. – около 20% по сравнению с 12,5% для всего ИТ-рынка за аналогичный период".

При этом предполагается, что рост рынка будет происходить исключительно за счет продаж продуктов и услуг российских разработчиков соответствующего ПО. Так, если в 2021 году на долю российских вендоров приходилось только 36% рынка, то по итогам прошлого года их доля увеличилась до 82%, а к 2030 году вырастет до 99%.

В настоящее время в состав группы Arenadata входит семь компаний: "Аренадата Софтвер", "Ридус Дата", "Пикодата", "Клин Дейта", "ДатаКаталог", ЦОА и "Тера Интегро". Основными акционерамы "Группы Аренадата" являются АО "ГС-инвест" (73,67%) и ООО "ТС-центр" (26,33%), являющееся структурой ИТ-холдинга Т1.