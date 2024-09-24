"Группа Аренадата" установила ценовой диапазон IPO в 85-95 руб./акция

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, ранее "АДС Холдинг", занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) установило ценовой диапазон в рамках IPO в 85-95 рубля за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 17-19 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сделка предполагает, что действующие акционеры "Группы Аренадата" предложат 28 млн своих акций (капитал компании представлен 200 млн акций номинальной стоимостью 0,05 руб.), включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала. Ожидается, что по результатам IPO free float составит около 15%.

Предполагается, что компания и ее акционеры возьмут на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов.

Сбор заявок будет проходить с 24 по 30 сентября. Ожидается, что торги акциями ПАО "Группа Аренадата" начнутся 1 октября под тикером DATA.

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