Суд прекратил производство по иску "Сахалинской энергии" к компании "Свицер"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области в четверг прекратил производство по иску оператора проекта "Сахалин-2" – ООО "Сахалинская энергия" - к ООО "Свицер Сахалин Терминал Тоуэдж" ("Свицер СТТ") о признании недействительным одностороннего отказа от договора от 1 сентября 2012 года о фрахтовании морских судов, сообщается в судебной картотеке.

"Прекратить производство. Судебное заседание по делу завершено", - говорится в материалах картотеки.

Как сообщалось, 12 сентября текущего года "Сахалинская энергия", ООО "Свицер СТТ", ООО "СИП Менеджмент" внесли в суд заявления об утверждении мирового соглашения.

К судебному заседанию, которое было назначено на 17 сентября, от истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела мирового соглашения, после чего суд объявил перерыв и назначил заседание на утро 19 сентября.

Ранее сообщалось, что предварительное заседание по иску суд планировал провести 16 июня 2023 года, но по ходатайствам участников процесса переносил несколько раз.

Судебное разбирательство началось 19 декабря 2023 года, суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, Svitzer Sakhalin B.V. (Нидерланды), ООО "СИП Менеджмент", капитана морского порта Корсаков и ФГУП "Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки". Тогда суд отложил заседание на 19 февраля 2024 года и предложил сторонам урегулировать спор путем заключения мирового соглашения по правилам гл. 15 АПК РФ.

Арбитражный суд Сахалинской области 22 марта 2024 года удовлетворил заявление ООО "Сахалинская энергия" об отмене ареста четырех буксиров, наложенного этим же судом 24 апреля 2023 года в качестве обеспечительной меры по иску компании к ООО "Свицер СТТ".

Непосредственным владельцем буксиров выступает Svitzer Sakhalin B.V. Суда находились в аренде по договору фрахтования, который был заключен между "Сахалин энерджи инвестмент компани Лтд" (СЭИК, бывший оператор проекта "Сахалин-2") и ООО "Свицер СТТ" в 2012 году.

По указу президента РФ Владимира Путина оператор проекта "Сахалин-2" – СЭИК c Бермудских островов – в настоящее время заменен на российское ООО "Сахалинская энергия".

17 апреля 2023 года, говорится в заявлении "Сахалинской энергии", "Свицер Сахалин" направил в ее адрес уведомление о незамедлительном приостановлении исполнения договора фрахтования со ссылкой на наступившие форс-мажорные обстоятельства, сославшись на полученное от Svitzer письмо о планируемом прекращении бербоут-чартеров, в котором собственник буксиров потребовал в течение 7 дней сменить флаги судов и передислоцировать суда из территориальных вод РФ.

"Сахалинская энергия" уведомила контрагента о неправомерности прекращения договора, отметив, что перерыв в исполнении договора недопустим, поскольку добыча, сжижение природного газа и его отгрузка являются безостановочным технологическим процессом, в результате нарушения которого будут нанесены колоссальные убытки как компании, так и Российской Федерации.

Арестованные судом буксиры в качестве обеспечительной меры находились на хранении ООО "СИП менеджмент" с возможностью пользоваться ими, включая проведение буксирных операций и перевозку пассажиров.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год.

В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20% до 11,5 млн тонн СПГ в год.

Совладельцами ООО "Сахалинская энергия" являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi.

Согласно ЕГРЮЛ, учредителем ООО "Свицер СТТ" является ООО "Свицер Сахалин", которое через Svitzer Asia PTE (Сингапур) принадлежит датской Svitzer A/S (бывшая структура A.P. Moeller-Maersk A/S).