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Минпромторг вскоре представит меры поддержки компаний, привлекающих средства через IPO/SPO

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ готовится в ближайшее время презентовать меры поддержки компаний, реализующих приоритетные проекты в сфере промышленности и привлекающих средства на рынке капитала. Об этом сообщил первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

"Фактически сейчас коллеги из ЦБ делают такую программу, еще ряд коллег, и мы тоже делаем свои предложения. И я надеюсь, в ближайшее время сможем их презентовать", - сказал Осьмаков в ходе заседания совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей в четверг в Екатеринбурге.

Ранее Банк России предложил с помощью субсидирования долевого финансирования сделать для компаний выход на биржу не менее привлекательным, чем банковское кредитование. Он отмечал, что текущая практика, основанная на субсидировании льготного банковского кредита, по сути, подталкивает компании отдавать ему предпочтение при выборе источников финансирования инвестиций. При использовании других источников привлечения средств – размещении облигаций, привлечении акционерного капитала - инвестирующая компания, ее акционеры, инициаторы инвестпроекта не смогут рассчитывать на получение бюджетной субсидии. При этом, как указывал ЦБ, банковский кредит является монетарным механизмом финансирования, имеющим проинфляционные эффекты.

Минпромторг
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