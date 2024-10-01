"Группа Аренадата" проводит IPO по верхней границе ценового диапазона

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, ранее "АДС Холдинг", занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) определило цену размещения в рамках IPO в 95 рублей за акцию, говорится в ее сообщении.

Это верхняя граница ранее установленного ценового коридора (85-95 рублей за акцию) и соответствует рыночной капитализации бизнеса группы в 19 млрд рублей.

Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета - 2,7 млрд рублей, сообщила компания.

В рамках размещения действующие владельцы компании продают 28 млн акций (включая 2,8 млн бумаг, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала), сама компания средств не привлекает. По итогам IPO и до завершения стабилизационного периода free-float составит 14% капитала.

Институциональные инвесторы получили 57% от аллокации, розничные - 27%, партнеры продающих акционеров - 16%.

Компания и ее акционеры взяли на себя стандартное обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов.

Торги акциями "Группа Аренадата" на "Мосбирже" должны начаться 1 октября в 16:00 под тикером DATA.

"Мы провели IPO в условиях повышенной волатильности на фондовом рынке и благодарим всех инвесторов, принявших участие в размещении акций на бирже, за доверие к "Группе Аренадата", - сказал гендиректор компании Максим Пустовой. - Многократная переподписка по верхней границе ценового диапазона еще раз подтверждает привлекательность IT-сектора для инвесторов, а наше первое в осеннем сезоне IPO открывает окно для следующих эмитентов".

В перспективе акционерный капитал компании может быть увеличен. В сентябре "Группа Аренадата" начала регистрацию выпуска привилегированных акций. Часть этих бумаг в размере 2,35% от целевого капитала планируется использовать для программы долгосрочной мотивации сотрудников. Конвертациях этих привилегированных акций в обыкновенные может быть осуществлена после 1 января 2026 года в соотношении 1 к 1.

Еще 11,65% капитала в форме привилегированных акций предназначены для конвертации долей миноритарных участников операционных компаний группы в акции "Группы Аренадата".

"Данная операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер, а дивидендный поток активов группы сможет быть консолидирован на уровне головной компании, - сообщала компания. - В случае принятия решения о конвертации долей миноритарные участники возьмут на себя не менее строгие обязательства, чем у продающих акционеров, по ограничению на отчуждение акций с момента их получения".

О возможном проведении IPO "Группы Аренадата" говорилось еще весной 2023 года. Тогда гендиректором "Аренадаты Софтвер" (основная операционная компания группы, в последствии и "Группы Аренадата") стал выходец из Positive Technologies Пустовой. Источники "Интерфакса", знакомые с планами компании, отмечали, что опыт Пустового может быть полезен эмитенту в контексте изучения возможности проведения IPO.

В августе текущего года АО "Группа Аренадата" было преобразовано в ПАО в рамках подготовки к IPO.

Ранее Arenadata сообщала, что ее консолидированная выручка по МСФО выросла в 2023 году на 58%, до 4 млрд рублей. OIBDA компании по итогам года увеличилась на 84%, до 1,7 млрд рублей, рентабельность по OIBDA составила 42% (рост на 6 процентных пунктов). Чистая прибыль группы за 2023 год выросла до 1,5 млрд рублей, что на 50% больше показателя 2022 года.

В I полугодии 2024 года выручка компании выросла в 2,2 раза, до 2,3 млрд рублей, OIBDA составила 601 млн рублей, чистая прибыль - 608 млн рублей.

Компания отмечает, что ее клиентская база быстро растет. Так, если по итогам 2022 года заказчиками "Группы Аренадата" являлось 49 компаний и организаций, то на конец 2023 года их число выросло до 102, а на конец I полугодия 2024 года - до 115. В аналитическом отчете ТБанка в сентябре отмечалось, что менеджмент "Группы Аренадата" прогнозирует рост числа заказчиков в шесть раз в среднесрочной перспективе. Для достижения этой цели компания планирует расширить партнерскую сеть и отдел прямых продаж вдвое.

Помимо роста числа клиентов "Группа Аренадата" ожидает также увеличения кросс-продаж своих продуктов. Так, по данным компании, начиная с одного продукта, заказчики постепенно увеличивают число ее продуктов, заказывают дополнительный функционал, приобретают услуги техподдержки. На конец 2023 года среднее количество продуктов у одного заказчика составляло 2,4. У топ-10 заказчиков - 3,9 продукта.

В планы компании входит развитие и расширение продуктового портфеля, в том числе, за счет коробочных решений и облачных продуктов. Последние "Группа Аренадата" намерена продвигать, в частности, в сегменте малого и среднего бизнеса.

При этом компания подчеркивает, что ее финансовое положение позволяет ей регулярно выплачивать дивиденды. Так, в 2022 году "Аренадата" направила на выплату дивидендов 545 млн рублей, в 2023 году - 892 млн рублей, в 2024 году - 1,4 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике "Аренадаты", на выплаты компания планирует направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли.

ТБанк прогнозирует, что "Группа Аренадата" в среднесрочной перспективе будет наращивать как объем дивидендов, так и увеличивать дивидендную доходность. Так, по оценке компании, если в текущем году группа выплатила дивиденды в размере 1,4 млрд рублей, что соответствует дивидендной доходности в 3,1%, то в 2028 году на выплату дивидендов может быть направлено около 5 млрд рублей. При этом дивидендная доходность составит уже 10,8%.

В продуктовый портфель группы входит около 10 решений для хранения и обработки данных, включая собственную СУБД. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), по итогам 2023 года объем этого рынка составил 67 млрд рублей. Ожидается, что к 2030 году он вырастет до 234 млрд рублей.

"Прогнозируемый темп роста российского рынка СУБД значительно превышает показатели IT-рынка в целом, - отмечала ранее заместитель гендиректора ЦСР Екатерина Кваша. - Среднегодовой темп роста рынка СУБД в 2022-2030 гг. - около 20% по сравнению с 12,5% для всего IT-рынка за аналогичный период".

При этом предполагается, что рост рынка будет происходить исключительно за счет продаж продуктов и услуг российских разработчиков соответствующего ПО. Так, если в 2021 году на долю российских вендоров приходилось только 36% рынка, то по итогам прошлого года их доля увеличилась до 82%, а к 2030 году вырастет до 99%.

В состав группы входит семь компаний: "Аренадата Софтвер", "Ридус Дата", "Пикодата", "Клин Дейта", "ДатаКаталог", ЦОА и "Тера Интегро". Основными акционерами "Группы Аренадата" являются АО "ГС-инвест" (73,67%) и ООО "ТС-центр" (26,33%), являющееся структурой IT-холдинга Т1.