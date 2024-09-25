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Nebius до середины 2025 года вложит более $1 млрд в инфраструктуру ИИ в Европе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Nebius Group (прежнее название Yandex N.V.) планирует до середины следующего года инвестировать более $1 млрд в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в Европе, говорится в сообщении компании.

Предполагается, что средства будут вложены в создание новых кластеров GPU (кластер графических процессоров, которые используются в качестве высокопроизводительных вычислительных мощностей для ИИ и машинного обучения - ИФ) и развитие существующих объектов.

Так, Nebius предварительно договорилась о строительстве двух новых центров обработки данных в Европе. Где они могут быть расположены, не уточняется. Также в среду, 25 сентября, компания объявила о запуске нового кластера GPU в Париже.

С начала 2024 года компания уже инвестировала $200 млн в ИИ-инфраструктуру.

15 июля Nebius вышла из капитала российского бизнеса "Яндекса". В результате сделки компания получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

Основным акционером Nebius является семейный траст Аркадия Воложа (LASTAR Trust), которому принадлежат 15,5% капитала и 59,2% голосов. Free float - 78% капитала и 29,8% голосов.

Yandex Nebius
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