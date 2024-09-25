"Вертолеты России" в I полугодии нарастили выручку на 52%, но остались в убытке

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года выручка группы "Вертолеты России" подскочила почти на 52% в годовом исчислении, до 110,8 млрд рублей, говорится в отчете эмитента.

EBITDA была на уровне 5,4 млрд рублей против 5,1 млрд рублей в отрицательном значении годом ранее, рентабельность по EBITDA - 4,83% против минус 6,93%.

Чистый убыток группы составил 6,5 млрд рублей, что в 3,3 раза превышает убыток за первые 6 месяцев прошлого года.

Капитальные затраты "Вертолетов России" выросли на 60%, до 12,2 млрд рублей.

Чистый долг был отрицательным и составлял более 6 млрд рублей против почти 17 млрд рублей годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA LTM группы к концу I полугодия 2024 года было также отрицательным - на уровне 1,13х, год назад леверидж был равен минус 3,35х.

"Вертолеты России" объединяют заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих. Группу контролирует госкорпорация "Ростех".