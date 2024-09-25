Росстат отметил рост выпуска легковых автомобилей в августе на 5,2% г/г

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России в августе 2024 года производство легковых автомобилей увеличилось на 5,2% к августу прошлого года, говорится в материалах Росстата.

Показатель в абсолютном выражении не приводится, при этом сказано, что относительно июля этого года он меньше на 12,6%. В июле было произведено 58,2 тысячи "легковушек", сообщал ранее Росстат.

За январь-август выпущено 442 тысячи легковых авто, что превысило низкую базу аналогичного периода на 47,2%.

Выпуск грузовых машин в стране в августе поднялся на 4,9% г/г и уменьшился на 11,1% к июлю (когда было произведено 16,7 тысячи штук). С начала года в стране выпущено 122 тысячи грузовиков (+13%).

Производство автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в августе упало на 24,5% г/г и на 37,3% - к июлю. В январе-августе показатель вырос на 18,1%, до 9,8 тысячи.

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в августе было выпущено на 21,8% больше, чем годом ранее, и на 6,8% - чем в июле. За 8 месяцев сделано 146 тысяч моторов (+13,1%).

Выпуск кузовов для автотранспортных средств в августе подскочил на 41,4% г/г и был на 1,8% больше, чем в июле. С начала года их производство составило 29,1 тысячи штук (+35,8%).