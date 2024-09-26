Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды за полугодие в 38,2 рубля на акцию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Татнефть" на заочном повторном внеочередном собрании одобрили дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 38,2 рубля на акцию, сообщила компания. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 8 октября.

Рекомендованные советом директоров выплаты превзошли консенсус-прогноз "Интерфакса". Всего на выплату дивидендов будет направлено 88,86 млрд рублей - около 75% чистой прибыли по РСБУ (118 млрд рублей).

С 2018 года действует дивидендная политика "Татнефти", в соответствии с которой все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше.

По итогам 2023 года акционеры утвердили выплату 87,88 рубля на акцию (27,54 рубля за I полугодие, 35,17 рубля за III кв. и 25,17 рубля/а за IV квартал), что суммарно соответствует примерно 86% чистой прибыли по РСБУ (238,11 млрд рублей) - 204,43 млрд рублей.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом один рубль. По состоянию на 30 июня 2024 года правительство Республики Татарстан контролирует около 36% голосующих акций компании.