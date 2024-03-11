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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Продажи лесоматериалов на Петербургской бирже с начала года выросли на 34% г/г

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Объем торгов лесоматериалами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала года превысил 1 млн кубометров, что на 34% больше, чем годом ранее.

Как сообщила пресс-служба биржи, в денежном выражении продажи в секции "Лес и стройматериалы" увеличились с начала года почти вдвое (на 94%) - до 1,66 млрд рублей. При этом количество договоров превысило 2,2 тысячи (рост на 29% в годовом выражении).

Общее количество участников торгов составило 3 469, что на 4,2% больше, чем в 2023 году.

Рост показателей в секции "Лес и стройматериалы" в 2024 году связан с "совершенствованием биржевых механизмов, активным участием учреждений ФСИН и государственных муниципальных учреждений (лесхозов) в торгах лесоматериалами", объяснил старший управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков.

Из общего числа зарегистрированных участников в 2024 году активно реализовывали на бирже древесину 130 лесхозов из 34 регионов, договоры в секции "Лес и стройматериалы" заключили 16 учреждений.

"Мы видим положительную динамику - сейчас на организованных торгах зарегистрировано уже 361 госучреждение, из них активные участники - 130. Это говорит о том, что регионы подходят ответственно к реализации древесины через биржу и активно включились в работу. Субъекты-лидеры по реализации древесины через биржевые торги - Красноярский край, республики Удмуртия и Татарстан, Свердловская, Вологодская и Тверская области, 65% лесоматериалов на торгах приходится именно на эти регионы", - отметил начальник управления Федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов.

В 2023 году на СПбМТСБ было продано 4,908 млн кубометров древесины, что на 22,3% больше, чем годом ранее, на сумму 7,012 млрд рублей. Количество участников торгов и их клиентов в секции составило 3 329.

СПбМТСБ Рослесхоз ФСИН Алексей Абрамов Алексей Рыжиков
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