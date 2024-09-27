Губернатор Кузбасса заявил, что регион снизил доходы бюджета больше всех в стране

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Налоговые поступления от угледобывающих предприятий в Кемеровской области, крупнейшем угледобывающем регионе России, в I полугодии 2024 года составили 21,2 млрд рублей, сообщил губернатор региона Илья Середюк, выступая на Российской энергетической неделе.

Как сказано в его презентации, в I полугодии 2023 года налоговые поступления от угольной отрасли равнялись 54,4 млрд рублей. Таким образом, показатель сократился в 2,6 раза.

"Итоги за восемь месяцев уже подведены. Мы снизились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 33,7 млрд рублей собственных доходов (консолидированного бюджета Кузбасса - ИФ). В основном это налог на прибыль. Это минус 18% от уровня 2023 года. Это самое большое снижение собственных доходов среди регионов Российской Федерации как по абсолютному, так и по относительному показателю", - сказал Середюк.

Согласно презентации, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Кемеровской области за январь-август текущего года составили 156,8 млрд рублей, за аналогичный период 2023 года - 190,5 млрд рублей. За весь 2023 год показатель равнялся 280,1 млрд рублей, прогноз на 2024 год - 241,6 млрд рублей. Отмечается, что 40% налоговых доходов бюджета Кузбасса формируется за счёт угольной отрасли.

"Еще очень тревожный факт - это снижение прибыльности компаний. Прибыль угольных предприятий Кузбасса снизилась в 3,5 раза за январь-май текущего года (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - ИФ), со 156 млрд рублей (за 5 месяцев 2023 года - ИФ) до 45 млрд рублей (за 5 месяцев 2024 года - ИФ), и это вызывает очень серьезные опасения. (...) Сегодня практически все предприятия угольной промышленности работают с убытками, а в лучшем случае с нулевой прибылью. По оперативным данным Госстата, за 6 месяцев 2024 года убытки угольных предприятий увеличились с 19 млрд рублей до 64 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Середюк.

По данным губернатора, стоимость энергетических углей на рынках Северной Европы и Китая сегодня в среднем составляет $115 за 1 тонну, коксующихся углей на рынках Австралии и Китая - $190 за 1 тонну. Согласно презентации, на начало 2023 года показатели составляли порядка $170 и $316 соответственно. Середюк напомнил, что угольная промышленность региона очень сильно зависит от объёма экспорта угля и конъюнктуры мировых угольных рынков. На невысокие рыночные цены накладываются большие транспортные расходы (тариф РЖД, ставка за аренду вагонов, перевалка в портах, фрахт), низкая пропускная способность сети желдорог, зависимость от импорта зарубежного технологического оборудования, действие экспортной пошлины на уголь, сложности взаиморасчётов через иностранные банки за отгруженный уголь.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов охарактеризовал полученные финансовые результаты как "страшные". "Даже для такого мощного региона как Кузбасс - это колоссальная потеря", - сказал он, выступая на Российской энергетической неделе. Исламов также высказался о необходимости снижения тарифов для угольщиков.

"Я прикинул, с 2019 года - 2019, 2020, 2021 годы тарифы росли на доли процента, 2021, 2022, 2023 годы - уже на целые проценты тарифы растут. Сейчас обсуждается на десятки процентов поднять тарифы. И если взять все, посчитать тарифы, плюс то, что отменили понижающие коэффициенты, рост получается в четыре раза больше, чем инфляция росла за этот период. В четыре раза. 70% доля в стоимости (угольной - ИФ) продукции - это перевозка. Поэтому тарифы нельзя повышать, тарифы снижать нужно. Нужно вернуть эти коэффициенты понижающие, нужно скидки предоставлять для того, чтобы везли максимально и продавали уголь на экспорт. Потому что в угольной отрасли экспорт - это драйвер развития. Благодаря экспорту мы получаем инвестиции, благодаря экспорту мы субсидируем цены на внутреннем рынке", - сказал Исламов.

Начальник центра ценовых индексов Газпромбанка Наталья Порохова на РЭН отметила, что в текущей ситуации у экспортера после всех логистических платежей и затрат остается порядка $25 с 1 тонны угля. "Если говорить о нетбэке, то есть это экспортная цена минус логистика, произошла удивительная ситуация, когда из Кузбасса при поставках и на запад, и на восток доходность сравнялась. Это примерно около $25 остаётся у экспортера", - сказала Порохова.

Кемеровская область 20 сентября внесла изменения в региональный бюджет на текущий год. Доходы сокращены на 8,5% - до 234,6 млрд рублей, расходы выросли на 0,2% - до 328,8 млрд рублей, дефицит бюджета составил 94,2 млрд рублей (28,6% расходов, в то время как ранее показатель был равен 21,8%). Плановые назначения по налогу на прибыль организаций были уменьшены на 2024 год на 33 млрд 456,3 млн рублей. В тот же день регион объявил торги на привлечение 15 млрд рублей кредитных средств для финансирования дефицита бюджета.