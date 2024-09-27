Brent торгуется у $71,7 за баррель и пока остается в плюсе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут вечером в пятницу, однако завершают неделю в минусе на опасениях увеличения поставок топлива на мировой рынок.

К 17:55 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,13%), до $71,69 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,33 (0,49%), до $68 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 4%, WTI - на 4,5%.

Участники рынка и аналитики начинают склоняться к мнению, что ОПЕК+ приступит к запланированному увеличению добычи с 1 декабря. Ранее многие надеялись, что на фоне слабых прогнозов мирового спроса на топливо группа нефтедобывающих стран может снова перенести начало наращивания поставок.

Ранее Financial Times написала со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия планирует отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

С точки зрения фундаментальных фактором, время для увеличения добычи выбрано самое неподходящее, отмечают аналитики Sevens Report Research.

По их словам, прогнозы спроса резко ухудшились из-за недавних волатильных экономических статданных и растущей неопределенности в отношении рецессии, несмотря на то, что рынки в целом ждут "мягкой посадки" в американской экономике во втором полугодии.

Минимум этого года для фьючерса на WTI, находящийся чуть выше отметки в $66 за баррель, "останется ключевым техническим уровнем, за которым нужно следить в ближайшее время, поскольку любые негативные новости о состоянии экономики могут оказать дополнительное давление на нефть", - предупредили эксперты.