Пошлины ЕС на китайский импорт грозят банкротством производителям красок в Европе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Европейские производители красок настаивают на пересмотре антидемпинговых мер Евросоюза против китайского экспорта ключевого для отрасли сырья - диоксида титана, заявляя, что они приведут к закрытию заводов и дальнейшему разрушению промышленной базы региона, пишет Financial Times.

По итогам антидемпингового расследования, начатого в 2023 году, Евросоюз ввел временные пошлины, которые могут быть скорректированы или подтверждены в январе 2025 года. Компании, занимающиеся выпуском красок, опасаются, что пошлины до 39,7% на диоксид титана из Китая обанкротят мелких производителей и заставят крупных перенести предприятия за пределы ЕС.

"Это вопрос выживания отрасли, - полагает главный операционный директор семейного французского производителя красок Oceinde Николя Дюжарден. - Если все эти антидемпинговые расследования приведут к таким высоким налогам в Европе, то произойдет ряд банкротств".

Сектор лакокрасочной промышленности столкнется с затяжным спадом, если потребители пострадают от повышения цен, отмечает владелица финской компании Teknos Паула Саластие. По ее словам, если китайские поставки будут перенаправлены в другие места, нехватка сырья приведет к перебоям в производстве.

"Если мы не сможем продать столько, сколько планировали, нам нужно будет сокращать рабочие места", - заявила она, добавив, что при введении пошлин компания, вероятно, будет рассматривать варианты для инвестиций за пределами ЕС.

Производители красок полагают, что пошлины были бы приемлемыми, если вводить их постепенно вместе с увеличением субсидий на местное производство диоксида титана.

Мощности по выпуску диоксида титана в КНР выросли с 1,4 млн тонн в 2008 году до прогнозируемых 6,1 млн тонн в этом году. В результате доля китайской продукции на мировом рынке поднялась до 83% с 29%, по данным поставщика отраслевой информации TZMI.

Между тем за пределами Китая за этот период были закрыты мощности объемом около 1,1 млн тонн, включая пять заводов в ЕС, по оценке European TiO2 Coalition, которая подала жалобу, приведшую к началу антидемпингового расследования.

Производители красок ожидают, что введенные в ЕС пошлины принесут выгоду Великобритании, а также усилят турецких конкурентов, поскольку обе страны по-прежнему смогут получать доступ к дешевому китайскому сырью.